الجعفري : القرار 2254 لم يتحدث عن انتقال سياسي .. و معارضة الرياض تهرج في تصريحاتها

قال بشار الجعفري رئيس وفد بشار الأسد في جنيف، إن “الإنجاز الأهم في هذه الجولة، كان الاتفاق على جدول أعمال من أربع نقاط رئيسية يخدم مصلحة الشعب السوري العليا”.

وفي مؤتمر صحفي عقده السبت في جنيف، قال الجعفري: استطعنا أن نفرض جدول أعمال اتسم بالعقلانية والاتزان ويخدم مصلحة الشعب السوري العليا، والموضوع الذي تم التركيز عليه بشكل كبير هو موضوع مكافحة الإرهاب.

وأضاف: “النقاط الأخرى، تطرقنا إليها بشكل عابر عدا مسألة الانتخابات، التي لم نتطرق إليها على الإطلاق، كما لم نناقش جدول الأعمال بشكل معمق بل اتفقنا عليه مجرد اتفاق”.

وتابع: “قدمنا ورقة المبادئ الأساسية للحل السياسي للأزمة في سوريا لـ دي ميستورا. والـ لا ورقة التي قدمها دي ميستورا مبنية على ورقتنا التي قدمناها في الجولة السابقة وستتم مناقشة الـ لا ورقة هذه في ضوء تعديلاتنا”.

واستطرد قائلا: “أبلغنا للمبعوث الخاص بأن المهل الزمنية للقرار 2254 كان يجب احترامها في حينها، وإنه جرى انتهاك تلك المهل قبل الدخول في محادثات جنيف”، مؤكدا أن نظامه سيعمل على “إنجاح جدول الأعمال بطريقة عقلانية توافقية دون تلاعب بأي نقطة من النقاط. شرحنا للمبعوث الأممي أنه ليست لدينا مشكلة في التعامل مع أي نقطة من النقاط ما دامت تتضمن مسألة مكافحة الإرهاب”.

وأشار الجعفري إلى أن “معارضة الرياض تتبع التهريج في تصريحاتها ما يظهرها بأنها غير ناضجة سياسيا”، مضيفا أن “خطأ المبعوث الخاص يكمن في أنه لم يجمع المعارضات في وفد واحد”.

وشدد الجعفري على أن “المطلوب أن يكون لدينا شريك وطني وليس قطريا أو سعوديا أو فرنسيا أو تركيا”، زاعماً أن “من يرفض التعامل مع بند مكافحة الإرهاب سيكشف أوراقه بأنه إرهابي أو تابع لأحد رعاة الإرهاب”.

وقال أيضاً: “الحكومة القادمة تضع الدستور والشعب يستفتي على الدستور والقرار 2254 لم يتحدث عن انتقال سياسي بل عن عملية سياسية سورية”.

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