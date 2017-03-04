الدوري الإسباني : بنزيما يقود ريال مدريد لسحق إيبار

أحرز النجم الفرنسي #كريم_بنزيما هدفين، وصنع هدفاً ثالثاً، ليقود ريال مدريد إلى الفوز على مضيفه إيبار 4-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة، ليعود إلى صدارة الدوري بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي برشلونة الذي يستضيف سيلتا فيغو، فيما تجمد رصيد إيبار عند 39 نقطة في المركز 7.

واستعاد بنزيما مذاق التهديف، بعد أن أخفق في تسجيل أي هدف طوال المباريات الـ7 السابقة للريال في الدوري.

وتقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما بنزيما في الدقيقتين 14 و25، ثم أضاف جيمس رودريغيز الهدف الثالث للفريق بمساعدة بنزيما في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، سجل ماركو أسينسيو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 60، ثم رد إيبار بهدفه الوحيد في الدقيقة 72 وسجله روبين بينا خيمينيز. ( DPA )

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