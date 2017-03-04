الدوري الإنكليزي : ليستر يواصل انتصاراته و يهزم هال سيتي

حقق #ليستر_سيتي ثاني انتصار له على التوالي، بتغلبه 3-1 على هال سيتي المتعثر في الدوري الإنكليزي اليوم السبت.

وتقدم هال بهدف عندما سجل سام كلوكاس هدفاً، بعدما أبعد الحارس كاسبر شمايكل عرضية كاميل غروشيتشكي في الدقيقة 14.

و أدرك ليستر التعادل في الدقيقة 27 بهدف سجله كريستيان فوكس، الذي تبادل التمريرات مع جيمي فاردي قبل أن يسكن الكرة الشباك.

وأحرز رياض محرز هدف ليستر الثاني في الدقيقة 57 بعد مهارة فردية رائعة، قبل أن يسجل توم هادلستون هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل ليستر المركز 15 برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط عن هال سيتي صاحب المركز 19. ( reuters )

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