بالفيديو .. هذا ما يفعله ضحايا إطلاق النار في مستشفيات البرازيل

أظهر مقطع فيديو رجلا يعالج في مستشفى بعد إصابته برصاصة في وجهه، وهو يتبختر في ردهات المكان متضوراً من الألم المفزع، كما لو أن مساً أصابه.

وقد تم تصوير الرجل الذي لم يكشف عن اسمه من قبل الموظفين في مستشفى “ميغيل كوتو” في مدينة #ريو بـ#البرازيل، وتبيّن أن الرجل يعاني من جرح غائر في الوجه.

وكان العديد من الأطباء والمرضى يخشون الاقتراب من “الممسوس” الذي لا يُعرف ما إذا كان مخدراً في ذلك الوقت أم لا.

وقد تم تحميل الفيديو على موقع Liveleak مع عنوان يقول: “متعة العمل في مستشفى ميغيل كوتو في ريو”.

ومن غير المعروف كذلك ما إذا كانت إصابة الرجل قد تسبب فيها شخص آخر أو إذا كانت إيذاءً ذاتيا بحسب ما اوردت قناة العربية ، وترتفع معدلات جرائم القتل في البرازيل التي تعتبر في قائمة الدول الـ20 الأعلى عنفاً في العالم.

وتشير الإحصائيات إلى أن ما بين 50108 و64357 جريمة قتل وقعت في عام 2015، وهذا يشكل ما نسبته 25.2 إلى 32.4 شخص لكل 100 ألف نسمة.

ومع ذلك، فإن ريو تشهد حاليا أدنى معدلات جريمة منذ 18 عاما.

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