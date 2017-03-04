بالفيديو .. ” وشم النمش ” أحدث صيحة في عالم التجميل

في الوقت الذي تحاول بعض الفتيات إخفاء النمش الطبيعي عبر تغطية وجوههن بطبقات سميكة من مساحيق التجميل، تسعى أخريات للحصول على هذا النمش عن طريق الوشم، في أحدث صيحة تجميلية انتشرت خلال الآونة الأخيرة.

وشم النمش واحدة من أكثر اتجاهات التجميل الغريبة نمواً في الوقت الحالي، وتتضمن استخدام أصباغ الحبر لرسم النمش على الوجه بما ينسجم مع لون البشرة الأساسي. وكما هو الحال بالنسبة لأي وشم، يظهر بعض التورم على البشرة لا يلبث أن يزول بعد بضعة أشهر، ويبدأ اللون الداكن بالانحسار ليتحول إلى لون فاتح.

ومن غير المعروف أين بدأت هذه الصيحة، ولكن فنانة الوشم غابرييل رينبو من مونتريال تُعتبر من الرواد في هذا المجال، وتقول إنها استوحت هذه الفكرة من إحدى صديقاتها، والتي شعرت بالضجر من اضطرارها لرسم الوشم على وجهها باستخدام مساحيق التجميل كل مرة تخرج فيها من المنزل.

وعلى الرغم من أن غابرييل لا تؤيد الوشم على الوجه، إلا أنها جربت هذه الطريقة في البداية على وجهها، قبل أن تجربها على صديقتها وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لتتحول بعد ذلك إلى اتجاه عام، وراحت تستخدمها مع العديد من زبوناتها الراغبات بالحصول على النمش بشكل دائم.

وعادة ما تتطلب عملية وشم النمش إلى جلسة واحدة فقط، ولا تحتاج إلى جلسات للمراجعة، حيث يبدأ لون البقع بالتلاشي بشكل تدريجي حتى تختفي تماماً بعد 3 سنوات، ويمكن للزبونة أن تعود لإجراء عملية وشم كلما شعرت أنها بحاجة إلى النمش، وتختلف الأسعار اعتماداً على رسام الوشم وحجمه منطقة النمش، وتبدأ بشكل عام من 500 دولار.

عكس السير