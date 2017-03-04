بشار و بوتين يرسلان ” قوافل إنسانية تشتمل على سيارات مصفحة ” لوحدات الحماية الكردية في منبج !

أعلن البنتاغون الجمعة أن النظام السوري وحليفته روسيا أرسلا “قوافل إنسانية” إلى مدينة منبج الواقعة في شمال سوريا والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس “نعلم أن هناك قوافل إنسانية يدعمها الروس والنظام السوري متجهة إلى منبج. هذه القوافل تشتمل على سيارات مصفحة”.

ورفض المتحدث الأمريكي التعليق على هذه المبادرة من جانب نظام بشار الأسد وحليفته موسكو.

وشدد ديفيس على أن ما تريده واشنطن في الوقت الراهن هو أن تسعى “كل الأطراف” الموجودة في شمال سوريا إلى “دحر تنظيم الدولة الإسلامية قبل كل شيء” وليس أن تتقاتل في ما بينها. (AFP)

الصورة : مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية يجوبون بلدة منبج في 3 آذار 2017 (فرانس برس)

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