بويول : إسبانيا مرشحة للقب مونديال روسيا 2018

أكد نجم نادي #برشلونة السابق، الإسباني كارليس بويول، أن المنتخب الإسباني الحالي يروق له بعد أن بدأ بشكل رائع تصفيات مونديال روسيا 2018، معتبراً أن منتخبات الأرجنتين والبرازيل وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، ضمن المرشحين الأقرب للفوز بلقبه.

وقال بويول بخصوص المرشحين للقب: “إذا وصلت هذه الفرق لمستوى طيب، فستكون الأرجنتين والبرازيل وألمانيا وإيطاليا أو إسبانيا، لكن من الصعب القول في الوقت الحالي. يتبقى عام على الأقل قبل حلول البطولة، وقد تتغير أشياء كثيرة. ننتظر رؤية المتأهلين لروسيا”.

وفي مقابلة معه بمناسبة وجوده في روسيا، حيث زار بعض المنشآت التي ستستضيف المونديال الصيف المقبل، أشاد بويول باستعدادات البلاد، وتحدث أيضاً عن “لا روخا”، الذي فاز معه كذلك بكأس أمم أوروبا 2008 وكأس العالم 2010.

وأوضح: “يروق لي منتخب إسبانيا حالياً. استهل مرحلة التصفيات المونديالية بصورة رائعة، لكن لا يزال هناك طريق طويل لقطعه. سنرى ما ستسفر عنه التصفيات. لكنني واثق من تأهلنا للمونديال، رغم أننا في مجموعة صعبة. بعد ذلك، سنرى”.

وأكد بويول، وهو ضمن فريق أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي تم تشكيله بعد وصول جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد، أنه بناء على ما رآه هذه الأيام، فإن “روسيا ترغب حقاً في استضافة على أعلى مستوى سواء بالنسبة لكأس القارات أو المونديال”.

كما بدا مدافع “البلاوغرانا” السابق متحمساً لـ”رؤية مباريات خالدة وساحرة في روسيا”، مشيراً إلى أن ألمانيا وتشيلي هما المرشحتان الأقوى لرفع كأس القارات، وذلك خلال مقابلة نشرها موقع “فيفا”. ( EFE )

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