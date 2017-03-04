حلاق كازاخستاني يجذب الزبائن بعاملات ” عاريات “

شهد صالون حلاقة في مدينة أوسكمان شرق كازاخستان الدولة الآسيوية ذات الغالبية المسلمة، إقبالاً كبيراً بعد انتشار صور على شبكة الإنترنت تظهر فتيات شبه عاريات يعملن بالصالون.

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت إحدى العاملات عارية تماماً تحت مئزر أسود في حين يمكن رؤية الأخريات حول العملاء الذكور وهن بأحذية الكعب العالي والمئزر والملابس الداخلية الفاضحة فقط.

وبالطبع هذا لم يمنع الرجال على وسائل الاعلام الاجتماعية من الاستجداء للحصول على خدمات الفتيات شبه العاريات.

وكتب أحد المعلقين: “أعتقد أن شعري أصبح طويلاً جداً سأذهب إلى الحلاق في أسرع وقت ممكن”.

وعلقت امرأة: “أتساءل عما إذا كان هناك أي شيء مماثل بالنسبة للمرأة؟ أراهن أنه سيكون هناك صف في انتظار هذا النوع من الخدمة”.

وأضاف آخر “أعتقد أنه حان الوقت لنا جميعاً لزيارة هذا الصالون الرائع الذي يعرف ما يبحث عنه العميل”.

ويقول زوار أوسكمان إنها مدينة صناعية بشكل كبير وبها أعلى نسبة تلوث مياه وهواء في كازاخستان وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، وتبين الإحصاءات أن أكثر الأمراض شيوعاً هناك هي أمراض الجهاز التنفسي والجهاز البولي التناسلي.

وعلى مدار السنوات الأخيرة تزايد عدد إصابة الأشخاص بالسرطان في أوسكمان حتى وصل لنسبة أعلى بكثير من المعدل المتوسط ​​في الدولة ، وفي العام الماضي افتتح أول مطعم بريطاني للعراة في لندن والذي يدعى بونيادي (تعني طبيعي باللغة الهندية) وهو آخر منشآت شركة لوليبوب.

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