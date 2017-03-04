دراسة : تناول ” الأسبرين ” بانتظام يقي من سرطان البروستات

أشارت نتائج دراسة تعرف باسم “فيزيكانز هيلث ستدادي” إلى إن الرجال الذين يتناولون #الأسبرين بشكل منتظم يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان بروستاتا قاتل، أكثر من الرجال الذين لا يتناولون الأسبرين.

وقال الطبيبة ماري كيه.داونر من كلية‭‭ ‬‬هارفارد تي.إتش. تشان للصحة العامة في بوسطن: “يبدو أن هناك صلة أقوى بين الاستخدام المنتظم للأسبرين وتقلص خطر الإصابة بسرطان بروستاتا قاتل في مراحل متأخرة من تقدم السرطان”.

واستخدم فريق الطبيبة داونر بيانات من أكثر من 22 ألف مشارك في دراسة فيزيكانز هيلث للبحث عن الصلة المحتملة بين استخدام الأسبرين بشكل منتظم (أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة عام على الأقل) وسرطان البروستاتا القاتل.

وقال الباحثون في دورية “يوروبيان يورولوجي” إنه بالمقارنة مع عدم تعاطيه مطلقاً تم الربط بين الاستخدام المنتظم سابقاً للأسبرين وتقلص خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 46% وتم الربط بين الاستخدام الحالي للأسبرين وتقلص خطر الإصابة بسرطان البروستاتا القاتل بنسبة 32%.

وقالت داونر إن “الأدلة على وجود صلة بين الأسبرين والبدء الفعلي لأورام سرطان البروستاتا متأرجحة ونتائجنا تشير إلى عدم وجود صلة بين الاستخدام المنتظم للأسبرين وحدوث سرطان البروستاتا في المجمل”.

الجدير بالذكر أن فريق خدمات العمل الوقائي في الولايات المتحدة يوصي باستخدام الأسبرين للرجال والنساء في الفئة من 55 إلى 79 بسبب التأثير الوقائي المحتمل ضد إحتشاء عضلة القلب وهناك دراسات أخرى عديدة تشير إلى أن الأسبرين ربما يقلل من مخاطر أنوع أخرى من السرطان.” ( Reuters )

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