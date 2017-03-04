رئيس المجلس الوطني الكردي السوري : أكدنا للأمريكيين أن ” حزب الاتحاد الديمقراطي ” هو حليف خاطئ لهم

أكد رئيس المجلس الوطني الكردي السوري، إبراهيم برو، أن لغة السياسة عند تنظيم “ب ي د” (حزب الاتحاد الديمقراطي) هي العنف.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، أوضح برو أن تنظيم “ب ي د” يخشى من قوى الدبلوماسية عند المجلس الوطني الكردي ومن السياسة التي يتبعها.

ولفت إلى أنَّهم في المجلس على دراية بأنشطة “التنظيم الإرهابي” من أجل افتعال الفتنة بين الأكراد، مشدداً: “لن يصلوا إلى مبتغاهم، ولن نرضخ لضغوطهم”.

وأفاد بأنهم أطلعوا الجانب الأمريكي خلال لقاءاتهم في واشنطن، مؤخرا، بممارسات تنظيم “ب ي د” في شمال سوريا كإغلاق مكاتب المجلس، فضلا عن تفاصيل قدرة المجلس على تغيير موازين القوة شمالي سوريا.

وذكر برو أنهم أكدوا للأمريكيين أن تنظيم “ب ي د” هو “حليف خاطئ”، وقدموا لهم وثائق تثبت ارتكاب مسلحي التنظيم انتهاكات في المناطق الكردية شمالي سوريا. (ANADOLU)

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