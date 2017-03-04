الرئيسية » أخبار البلد » رئيس المجلس الوطني الكردي السوري : أكدنا للأمريكيين أن ” حزب الاتحاد الديمقراطي ” هو حليف خاطئ لهم

رئيس المجلس الوطني الكردي السوري : أكدنا للأمريكيين أن ” حزب الاتحاد الديمقراطي ” هو حليف خاطئ لهم

‏35 دقيقة مضت أخبار البلد, أهم الأخبار اضف تعليق

أكد رئيس المجلس الوطني الكردي السوري، إبراهيم برو، أن لغة السياسة عند تنظيم “ب ي د” (حزب الاتحاد الديمقراطي) هي العنف.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، أوضح برو أن تنظيم “ب ي د” يخشى من قوى الدبلوماسية عند المجلس الوطني الكردي ومن السياسة التي يتبعها.

ولفت إلى أنَّهم في المجلس على دراية بأنشطة “التنظيم الإرهابي” من أجل افتعال الفتنة بين الأكراد، مشدداً: “لن يصلوا إلى مبتغاهم، ولن نرضخ لضغوطهم”.

وأفاد بأنهم أطلعوا الجانب الأمريكي خلال لقاءاتهم في واشنطن، مؤخرا، بممارسات تنظيم “ب ي د” في شمال سوريا كإغلاق مكاتب المجلس، فضلا عن تفاصيل قدرة المجلس على تغيير موازين القوة شمالي سوريا.

وذكر برو أنهم أكدوا للأمريكيين أن تنظيم “ب ي د” هو “حليف خاطئ”، وقدموا لهم وثائق تثبت ارتكاب مسلحي التنظيم انتهاكات في المناطق الكردية شمالي سوريا. (ANADOLU)

عكس السير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017