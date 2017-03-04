سجن و غرامة كبيرة بانتظاره .. هولندا : محاكمة لاجئ إيراني اغتصب فتاة و تحرش جنسياً بأخرى

طالبت النيابة العامة في هولندا، أول أمس الخميس، بسجن لاجئ إيراني متهم باغتصاب فتاة وتحرشه جنسياً بأخرى، في مدينة ليوفاردن.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة الأولى كانت ضحيتها طالبة (21 عاماً) تعرف عليها الإيراني، ثم اعتدى عليها في مدخل البناء الذي تسكن فيه.

وقالت صحيفة “ليوفاردر كورانت” الهولندية، إن الفتاة هربت واتصلت بالشرطة التي نجحت بالقبض عليه لاحقاً، واصفة إياه بأنه كان “متعرقاً عليه آثار دماء وسحاب بنطاله مفتوح”.

وكشفت التحقيقات عن وجود آثار للحمض النووي للفتاة على أصابع الجاني.

أما الحادثة الثانية، فكانت في مسبح “بلاو خولف”، حيث قام اللاجئ الإيراني (31 عاماً) بالتحرش بفتاة، إلا أنه أنكر ذلك خلال التحقيقات.

ونقلت الصحيفة عن النائب العام قوله، إن “مثل هذه الاعتداءات تؤدي إلى تعرض اللاجئين لكراهية أكبر”، وطالب بسجن المعتدي لمدة عامين، ودفع تعويض للفتاة (10 آلاف يورو).

ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي بالقضية، في السادس عشر من الشهر الجاري.

عكس السير