سعودي يعثر على ” ثعبان ” داخل وجبة دجاج مندي !

عثر مواطن سعودي، بمحافظة بارق في #عسير، على #ثعبان داخل وجبة دجاج مندي اشتراها من أحد المطاعم.

وكان المواطن قد اشترى وجبة دجاج مندي من أحد مطاعم بارق وأثناء تجهيز زوجته لسفرة الطعام لاحظت وجود جسم غريب داخل وجبة الدجاج فأخبرته، وعندما فتح وجبة الدجاج فوجئ بثعبان داخل الدجاج.

وطالب المواطن الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المطاعم وضمان المحافظة على صحة وسلامة مرتاديها، وأوضح المواطن، وفقًا لصحيفة بارق ، أنه أصيب بالدهشة من وجود ثعبان داخل وجبته، وأنه ذهب لصاحب المطعم، وهو وافد آسيوي، وأخبره بالحادثة.

عكس السير