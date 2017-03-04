سواريز : رفضت ريال مدريد بعد وصول عرض برشلونة

كشف النجم الأوروغوياني #لويس_سواريز مهاجم نادي #برشلونة الإسباني، عن أنه رفض العرض المقدم من الغريم التقليدي ريال مدريد بعد تلقيه عرضا من النادي الكاتالوني خلال فترة تواجده في صفوف ليفربول الإنكليزي.

وقال سواريز في تصريحات لإذاعة أنودا سيرو الإسبانية: “كانت هناك محادثات مع ريال مدريد، ولكن عندما بدأ برشلونة مفاوضتي، لم أتردد” مؤكدا بذلك أنه فضل برشلونة على النادي الملكي.

من جانب آخر تطرق المهاجم الأوروغوياني للحديث عن المقارنة بين زميله في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه التقليدي في ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : “على مستوى كرة القدم، فإن ميسي هو الأفضل، وسيبقى الأفضل في التاريخ، أما كزميلي بالفريق، فهو إنسان رائع، ويعاملني بشكل مميز للغاية منذ انضمامي للفريق، لذا أنا مدين له كثيرا”.

وعن سر نجاح الثلاثي الهجومي لبرشلونة الذي يطلق عليه لقب MSN، قال سواريز: “الأمر بسيط، لا أحد بيننا يشعر بالغيرة من الآخر، نيمار شخص لطيف، وفكاهي، ونتبادل الضحكات على كل شيء، مما يؤثر بالإيجاب على حالتنا النفسية”.

وختم سواريز تصريحاته بالحديث عن رونالدو، وقال: “هو لاعب عظيم، أشبه بآلة متطورة، لقد تحسن مستواه كثيرا على مدار مواسم طويلة، ولديه قدرات مميزة للغاية”.

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