سياسي ألماني يميني يؤيد فرض ” حظر عام ” على دخول المسلمين القادمين من دول وضعها السياسي مستقر

أعرب السياسي الألماني اليميني ألكسندر غاولاند، في تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية، عن تأييده لفرض “حظر دخول عام بالنسبة للأشخاص القادمين من دول إسلامية وضعها السياسي مستقر”.

وأضاف نائب زعيم الحزب اليميني الشعبوي:”لا ينبغي أن نسمح بدخول البلاد بالنسبة للمسلمين الذين لا يعنيهم سوى تحقيق تقدم على المستوى الشخصي”.

ولم يتضح في المقابلة ما إذا كان غاولاند يعني في حديثه كل القادمين إلى ألمانيا أم أنه كان يقتصر في مقترحه على المهاجرين واللاجئين فقط.

وتابع غاولاند حديثه قائلا : “ينبغي أن نسمح بدخول البلاد فقط لهؤلاء المسلمين الذين يتخوفون فعلا على حياتهم، أما المسلمون القادمون مثلا من شمال إفريقيا، فهؤلاء يبدو أنهم لاجئون لأسباب اقتصادية”. (DPA)

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