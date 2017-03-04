سياسي تركي معارض : هل أنا مجبر أن أطعم السوري الذي يعاكس نساءنا في الشواطئ !

اتهم سياسي تركي معارض، معروف بتصريحاته المثيرة للجدل، السوريين في تركيا بمراقبة النساء التركيات على الشواطئ، والتسكع في شوارع تركيا.

وقال سينان أوغان، عضو حزب الحركة القومية، في مقابلة مع قناة محلية (KRT)، أول أمس الخميس: “لا يشرفني أن أصوِّت بنعم (على التعديلات الدستورية) للذين كانوا سبباً في هدر أموال وخيرات الشعب التركي على اللاجئين .. مثل هؤلاء الأشخاص الذين يأتون لبلدنا ويرتدون أحزمة ناسفة لقتل مواطنينا”.

وأضاف، بحسب الترجمة التي أوردها موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية: “هل أنا مجبر أن أطعم السوري الذي يذهب إلى الشواطئ بغرض معاكسة نسائنا؟ .. يجب الدفع بأي لاجئ قادر على حمل السلاح للمشاركة بالحرب في الباب”.

وتتسبب تصريحات سينان أوغدان عادة، بإثارة الجدل، بسبب آرائه اليمينية، حيث سبق له أن هاجم بتصريحاته الأكراد والعرب، كما تم طرده من الحزب سنة 2015، قبل أن يعود إليه بقرار من المحكمة.

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