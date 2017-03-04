شركة ” مرسيدس ” تسحب مليون سيارة من السوق

أعلنت شركة مرسيدس-بنز الألمانية، يوم الجمعة، سحب مليون سيارة حول العالم، بسبب عطل في مفتاح تشغيل.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها استدعت أكثر من 354 ألف سيارة من الولايات المتحدة وحدها، مبينة أن العطل يتسبب بضرر في قطع محرك السيارة أو اشتعالها.

ومن بين الفئات التي سحبتها الشركة “C-Class”، و”E-Clas”، و”CLA”، و”GLA”، و”SUV”، المنتجة بينعامي 2015 و2017.

وأكدت عملاق السيارات أنها ستتواصل مع زبائنها المالكين للسيارات خلال مارس/آذار الجاري، لاستبدال مفاتيح التشغيل عن طريق وكلائها المحليين.

وذكر البيان أن الشركة تلقت 51 بلاغاً عن حوادث اشتعال، 30 منها صدرت من أمريكا، دون أن يتسبب أي منها بإصابات.

تجدر الإشارة أن الشركة حققت مبيعات تجاوزت المليوني سيارة العام الماضي، مقارنة بأكثر من 1.87 مليوناً عام 2015. (ANADOLU)

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