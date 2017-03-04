صحيفة كتالونية تسرد حديث إنريكي مع لاعبيه قبل إعلان الرحيل

كشفت صحيفة كتالونية كواليس اللحظات الأخيرة التي سبقت إعلان الإسباني #لويس_إنريكي رحيله عن تدريب نادي #برشلونة عند نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن إنريكي توجه إلى غرفة تغيير الملابس عقب مواجهة نادي سبورتينغ خيخون، التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 6-1، مساء الأربعاء، لحساب الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وأبلغ اللاعبين بقرار الرحيل، لدرجة أن بعضهم لم يتمكن من القيام بأي ردة فعل من شدة الصدمة.

وأضافت الصحيفة، المقربة من نادي برشلونة، أنّ المدرب إنريكي لم يترك الفرصة للاعبيه للتحدث و إبداء رأيهم في الموضوع بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وأكد لهم بشكل مباشر أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ثم ودعهم، وأبلغهم بأن الفريق سيتدرب في اليوم التالي (الخميس)، قبل الانصراف إلى قاعة المؤتمر الصحفي.

وأعلن إنريكي عدم استمراره مع برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة خيخون، بداعي حاجته للراحة في ظل كثافة العمل الذي يقوم به مع الفريق طيلة السنوات الثلاثة الماضية.

وكان لويس إنريكي، البالغ من العمر 46 عاماً، قد تولى الإدارة الفنية لبرشلونة في صيف 2014، قادماً من نادي سيلتا فيغو الإسباني خلفاً للأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، وقد نجح في قيادة “البارسا” للتتويج الفريق للتتويج بثمانية ألقاب كاملة في موسمين، مع إمكانية كبيرة لزيادة الغلة، في الموسم الجاري حيث لا يزال النادي الكاتالوني يتنافس على ثلاثة جبهات، الدوري والكأس الإسبانيين و دوري أبطال أوروبا.

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