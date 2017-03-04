مجلس منبج العسكري التابع لوحدات الحماية الكردية : وصول تعزيزات أميريكية لريف منبج الشمالي ( فيديو )
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لم يتفق الروس و الغرب أبداً كما اتفقوا لحماية العلوية و عصابة اوجلان (ليس الاكراد بل عصابة اوجلان حصراً) و السبب ان الاثنين أعداء المسلمين.
هذا هو العالم الحر يا أصدقائي كما عرفناه من عشرات السنين، لذلك لن تقصف طهران أبداً رغم الجعير المزمن و سيبقى بشار آخر و سيسي آخر و حفتر آخر و ستبقى هذه الامة تحت البسطار الى ان يتولى الله عباده.
الروس دخلوا لحماية العلويين
و الأمريكان لحماية الاكراد
صورة طبق الأصل عن العراق
الفرق ان هناك بريمير و هنا لافروف.