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مجلس منبج العسكري التابع لوحدات الحماية الكردية : وصول تعزيزات أميريكية لريف منبج الشمالي ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش 2 تعليقان

مجلس منبج العسكري التابع لوحدات الحماية الكردية : وصول تعزيزات أميريكية لريف منبج الشمالي ( فيديو )

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عكس السير

2 تعليقان

  1. كابوس
    مارس 4, 2017 , 4:08 م في 4:08 م

    لم يتفق الروس و الغرب أبداً كما اتفقوا لحماية العلوية و عصابة اوجلان (ليس الاكراد بل عصابة اوجلان حصراً) و السبب ان الاثنين أعداء المسلمين.
    هذا هو العالم الحر يا أصدقائي كما عرفناه من عشرات السنين، لذلك لن تقصف طهران أبداً رغم الجعير المزمن و سيبقى بشار آخر و سيسي آخر و حفتر آخر و ستبقى هذه الامة تحت البسطار الى ان يتولى الله عباده.

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  2. كابوس
    مارس 4, 2017 , 4:10 م في 4:10 م

    الروس دخلوا لحماية العلويين
    و الأمريكان لحماية الاكراد
    صورة طبق الأصل عن العراق
    الفرق ان هناك بريمير و هنا لافروف.

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