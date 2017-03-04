مصير الطاقم ما زال مجهولاً .. شاهد حطام طائرة النظام الحربية بعد سقوطها في تركيا ( صور + فيديو )

أكد والي هطاي التركي “أردال أطا”، اليوم السبت، تلقيه معلومات تفيد بوصول قوات الدرك (الجندرمة) التركي والطواقم الطبية إلى حطام الطائرة القادمة من الجانب السوري.

وأشار أطا، في تصريحاته لوكالة أنباء الأناضول، إلى أنّ قمرة قيادة الطائرة لا تفيد بوجود أحد داخلها بعد سقوطها قرب قرية “يايلاجق” التابعة لمدينة أنطاكيا (جنوب).

وأعرب عن اعتقاده بأن أفراد طاقم الطائرة نجوا بأرواحهم.

وأكد أنهم تلقوا معلومات بعدم وجود أي عمليات جوية في المنطقة للقوات المسلحة والطيران المدني.

ورداً على سؤال حول وجود انتهاك للمجال الجوي التركي من عدمه، نفى “أطا” أن يكون للحادثة أي علاقة بانتهاك للمجال الجوي، وأعرب عن اعتقاده بأن يكون السبب “عطل فني أو أمر آخر”.

وأردف بالقول: “ليس هناك أي تدخل من جانبنا بخصوص سقوط الطائرة، فهل سقطت جراء عطل فني أو اُستهدفت، لا نعرف حتى الآن”.

وقال “أحمد قره علي”، المتحدث باسم “أحرار الشام ” للأناضول، كانت طائرة للنظام تحلق بشكل منخفض عندما استهدفناها بمضاد طيران من عيار 23 ميليمتر بريف ادلب، وإثر إصابتها تعرضت الطائرة لعطل فني، وشوهدت وهي تبدأ بالسقوط”.

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