منافس ميركل على منصب المستشار : حزب ” البديل ” عار على ألمانيا

شن مارتن شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في ألمانيا، السبت، هجوما حاداً على حزب “البديل من أجل ألمانيا”.

وخلال كلمة له أمام نحو ألف شخص من أعضاء الحزب الاشتراكي والمتعاطفين معه، قال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، في مدينة فورتسبورغ إن حزب البديل “له في كل شيء، كبش فداء، لكنه لا يقدم حلا لأي شيء”.

وتابع الرئيس المنتخب للحزب الاشتراكي إن الحزب اليميني الشعبوي “ليس بديلا من أجل ألمانيا بل هو عار على ألمانيا”.

وانتقد شولتس في خطابه ألكسندر غاولاند، نائب زعيم حزب البديل، الذي طالب في تصريحات صحفية صادرة اليوم، بحظر واسع النطاق لدخول المسلمين إلى ألمانيا.

ورد شولتس على هذه التصريحات مؤكدا أن الدستور لا ينص على أن كرامة الألمان مصونة بل “الدستور ينص على أن كرامة الإنسان مصونة”. (DPA)

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