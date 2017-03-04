منتجع بالي الإندونيسي يتحول لثكنة عسكرية أثناء زيارة ملك السعودية

بينما يقوم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وحاشيته بزيارة لمنتجع بالي الإندونيسي تتحول الجزيرة إلى ثكنة عسكرية.

وبدأ الملك سلمان الأربعاء أول زيارة لعاهل سعودي إلى إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، منذ 47 عاما حيث ترافقه حاشية من ألف شخص تقريبا من بينهم أمراء ووزراء.

وتم شحن نحو 460 طنا من التجهيزات للزيارة من بينها سيارات مرسيدس ليموزين وسلالم متحركة لنزول الملك من الطائرة. ونقلت معظم المعدات إلى جزيرة بالي حيث سيمضي إجازة بعد زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وترافق الملك سلمان حاشية من 1500 فرد بينهم 25 من الأمراء وعشرة وزراء وسيتوجهون إلى جزيرة بالي على متن تسع طائرات ركاب لقضاء عطلة. وسيحرس الملك وحاشيته ما لا يقل عن 2500 من أفراد الشرطة والجيش بالإضافة إلى سفن تابعة للبحرية سترابض قبالة الجزيرة.

ست سفن بالإضافة إلى عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب والقناصة

وتحط طائرة العاهل السعودي وهي من طراز بوينج 747 في المطار ليستقبلها السلم الكهربائي الشهير بلونه الذهبي. وقال بودي هارجانتو مسؤول الجمارك إن الزيارة سبقها وصول طائرتين حملتا شحنات من أطباق وسجاجيد وسيارتين من طراز مرسيدس مضادتين للرصاص.

على رمال الشاطئ البيضاء أمام منتجع سانت ريجيس في بالي – وهو واحد من عدد من فنادق الخمس نجوم التي سيقيم فيها الملك وحاشيته أقيمت حواجز يبلغ ارتفاعها مترين لحماية الضيوف من أعين المتطفلين. وأقيم سلم خشبي للوفد الملكي للوصول إلى المياه.

وقال الميجر جنرال كوستانتو ويدياتموكو القائد العسكري لمنطقة أودايانا في بالي “من المؤكد أنه سيكون هناك تأمين بحري لأن هناك قطاعا من الشاطئ سيقيم (الملك) فيه”.

وقال ويدياتموكو إنه سيتم نشر ست سفن بالإضافة إلى عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب والقناصة معبرا عن أمله ألا تؤثر الإجراءات الأمنية على خصوصية الوفد السعودي.

أسطول من السيارات

وقالت ميلا أرتيني ممثلة مجموعة بلو بيرد لسيارات الأجرة في مطار نجورا راي الدولي إن الوفد السعودي حجز أسطول سيارات المجموعة بالكامل حتى انتهاء زيارة الملك سلمان في 12 مارس/آذار.

وقال عارف وهو سائق سيارة أجرة مسلم إنه تم إحضار 200 سيارة مرسيدس إضافية من جاكرتا من أجل الزيارة وأضاف أن السعوديين سيستقبلون بالترحاب في جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية.

وقال رئيس فريق تنمية السياحة الحلال بوزارة السياحة الإندونيسية ريانتو سفيان إن جاكرتا تأمل في زيادة عدد السائحين المسلمين الذين زاروا البلاد العام الماضي وبلغ عددهم خمسة ملايين إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2019.

وأضاف “إلى جانب العدد الكبير للزائرين المحتملين من الدول المسلمة فإن قدرتهم الشرائية أكبر أيضا” مشيرا إلى أن السائحين المسلمين ينفقون نحو 1700 دولار أمريكي في الزيارة بالمقارنة بمبلغ 1100 دولار الذي ينفقه غيرهم من الأجانب في المتوسط.

جولات على ظهور الجمال

عند مدخل نوسا دوا وهي شبه جزيرة على الطرف الجنوبي لبالي حيث يقيم العاهل السعودي فحص رجال شرطة السيارات في نقطة تفتيش مؤقتة.

على شاطئ نوسا دوسا هناك ما سيساعد الزوار السعوديين على عدم الشعور بالغربة وهي الجمال وإن كانت لم يتم جلبها لوفد المملكة خصيصا.

وقال مينارتو المسؤول عن تنظيم جولات للسائحين بالجمال أمام فندق هيلتون بالي إن الزائرين طلبوا 100 جولة مدة الواحدة منها نصف ساعة. وأضاف مينارتو الذي يرعى خمسة جمال تم استيرادها من أستراليا قبل سنوات “نحن مشغولون وهم يريدون عددا كبيرا جدا. ليس لدينا سوى عدد محدود من الجمال.”

عطلات مثيرة للجدل

وأثارت عطلات العاهل السعودي الجدل في بعض الأحيان لما تسببه من ارتباك. واختصر الملك عطلة في الريفييرا الفرنسية العام 2015 بعد موجة غضب شعبي عندما أغلق شاطئ فالوريس العام وتم صب الخرسانة على الرمال لإقامة مصعد مؤقت.

وبعد أن بدأ الملك سلمان جولته الآسيوية بزيارة ماليزيا في 26 فبراير/شباط سيتوجه أيضا إلى بروناي واليابان والصين وجزر المالديف والأردن وتستمر الجولة شهرا وتهدف إلى الترويج للمملكة بوصفها وجهة للاستثمار. (AFP-REUTERS)

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