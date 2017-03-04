مورينيو يؤكد رغبته في بقاء روني و إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد

أكد المدير الفني لفريق #مانشستر_يونايتد الإنكليزي جوزيه مورينيو رغبته في بقاء الثنائي واين روني و زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق الموسم المقبل.

و كان روني البالغ من العمر 31 عاما قد اكد الأسبوع الماضي أنه سيبقى في مانشستر بعدما ترددت أنباء خلال الأسابيع الماضية بقرب انتقاله إلى الدوري الصيني.

كما رجحت تقارير إعلامية أن روني في سبيله للعودة إلى إيفرتون الفريق الذي كان يلعب له قبل الانتقال لمانشستر يونايتد لكن مورينيو قال إن مثل هذه الأخبار لا تتمتع بأي مصداقية.

أما إبراهيموفيتش فقال مورينيو إنه على قناعة تامة بأنه سيقوم بتمديد عقده حيث ارتبط اللاعب الدولي السويدي بعقد مدته موسم واحد قابل للتجديد مع مانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري.

وسجل إبراهيموفيتش البالغ من العمر 35 عاما 26 هدفا مع مانشستر يونايتد في 38 مباراة شارك فيها منذ انضمامه في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية ، وسجل إبراهيموفيتش هدفين في نهائي بطولة كأس رابطة اللاعبين المحترفين أما ساوثهامبتون والتي انتهت بفوز “الشياطين الحمر” بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وقال مورينيو : “فترة الانتقال المقبلة ستنقلنا إلى مرحلة ثانية فأنا أخطط لضم قليل من اللاعبين وسيكون بقاء إبراهيموفيتش أمرا أساسيا”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس حتى الآن في ترتيب أندية الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم “البريميير ليغ”.

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