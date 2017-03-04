وفاة رجل ياباني سقط عليه “ مخزونه العملاق ” من المجلات الإباحية

عثرت السلطات اليابانية على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا مدفونًا تحت 6 أطنان من المجلات الإباحية بعد 6 أشهر من وفاته في شقته.

وذكرت التقارير المحلية أن أفراد عائلة الضحية المعروف باسم “جوجي” أرسلوا فريقًا لتنظيف شقته بعد أن اكتشفوا ظروف وفاته، حيث كانوا يأملون بنقل المجلات الإباحية سرًا دون ملاحظة الجيران.

ولكن يبدو أن أحد عمال طاقم التنظيف قام بتسريب تفاصيل وفاة المدعو “جوجي” وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وقال العامل إنه لم يكن واضحًا ما إذا كان قد توفي السيد جوجي اختناقًاعندما سقطت فوقه المجلات الإباحية، أو أصيب بأزمة قلبية ثم سقط عليها.

وأضاف أن عيون الرجل كانت بارزة، وكان كل شبر من شقته فيه مجلات وكانت هناك قصاصات من مقالاته المفضلة متناثرة في كل مكان.

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