” ويندوز 10 ” بصدد جدولة التحديثات

أفادت الأنباء أن شركة #مايكروسوفت ستمكن مستخدمي #ويندوز_10 من اختيار متى يتم تثبيت تحديثات الأمان بمجرد وصولها بدلا من إنفاذها على الفور.

شكا المستخدمون من أن إعادة التشغيل المطلوبة لبعض التحديثات، والتي لا يمكن تأجيلها حاليا، تسبب أضرارا. وقالت الشركة في مدونتها إنه سيكون الآن بوسع أولئك الذين يستخدمون نظام التشغيل ويندوز 10 جدولة التحديث خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي إشعاره.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن تأخير تحديثات الأمان قد يكون محفوفا بالمخاطر. ويمكن بالفعل لعملاء آبل إرجاء تحديثات نظام التشغيل ماك أو اختيار تثبيتها تلقائيا خلال الليل، ويتضمن ذلك تنفيذ عمليات إعادة التشغيل الأساسية. وقال جون كابل، أحد مديري إدارة البرامج في مايكروسوفت، إن التغيير في ويندوز، وهو جزء من مشروع يسمى صانعي التحديث، قد جاء استجابة لشكاوى حول إعادة التشغيل القسري.

وكتب في المدونة “من أكثر ما سمعناه وضوحا هو أنك تريد المزيد من السيطرة عندما تثبت ويندوز 10 التحديثات وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية ، ” وأضاف قائلا: “سمعنا أيضا أن إعادة التشغيل غير المتوقعة تكون مدمرة إذا حدثت في الوقت الخطأ.”

وتم تصميم نافذة الثلاثة أيام لإعطاء الناس المزيد من السيطرة على موعد وقوع التحديثات، ويمكنهم أيضا تغيير الوقت الذي اختاروه أثناء انتظارهم. وقال كابل إن مايكروسوفت تستشرف أيضا، وكجزء من التحديث الإبداعي، إحداث تغييرات على إعدادات الخصوصية.

وقال خبير الأمن السيبراني البروفيسور ألان وودوارد، من جامعة ساري، إن تأخير التحديثات يمكن أن يساعد القراصنة. وأضاف قائلا لبي بي سي:”أنا لست 100 بالمئة مع هذه الفكرة لأنه في كثير من الأحيان تعالج هذه التحديثات المشاكل الأمنية الصعبة، وتريد بالفعل تثبيتها على الأجهزة بأسرع وقت ممكن.”

وتابع قائلا:” بمجرد أن يفهم القراصنة عيبا خطيرا في النظام فإنهم سيحاولون استغلاله.” وقال :”إن الراحة والتعقيد غالبا ما يمثلان العدو للأمن السيبراني”.

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