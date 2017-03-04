100 شخص يأكلون في مطعم إسباني ثم يفرون قبل دفع الحساب !

تبحث الشرطة الإسبانية عن أكثر من 100 شخص تناولوا الطعام في أحد المطاعم في شمال البلاد، ثم ولوا هاربين من دون أن يدفعوا ما عليهم من مال.

وقال صاحب مطعم وفندق كارمن في بمبيبري على بعد 400 كيلومتر شمال غربي #مدريد إن هؤلاء الزبائن، الذين أتوا معاً للاحتفال بمناسبة خاصة، “كانوا يرقصون ثم اختفوا فجأة.. في دقيقة واحدة رحل 100 شخص”.

وأضاف: “لم يذهبوا مجموعات مجموعات، بل غادروا كلهم معاً”، موضحاً أن العمال في المطعم لم يتمكنوا من الإمساك بهم، إذ “لا يمكن فعل شيء حين يكون العدد كبيراً بهذا الشكل”.

ولم تشأ الشرطة تأكيد معلومات نقلتها الصحف المحلية أن هؤلاء الأشخاص هم من أوروبا الشرقية، واكتفى مسؤول أمني بالقول “إنهم ليسوا من إسبانيا”. ( AFP )

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