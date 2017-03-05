أب صيني يصلب ابنه بعدما قصر في واجباته المدرسية !

لجأ أب صيني إلى طريقة غريبة لمعاقبة ابنه، حيث قام بصلبه في الشارع أمام المارّة، بعد أن قصّر في أداء واجباته المدرسية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين على نحو واسع، صورة للطفل البالغ من العمر 10 سنوات، وهو يجلس على قفص بلاستيكي، وقد تم تثبيت وتدين متصالبين من الخشب على ظهره، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن والد الطفل يملك متجراً للفواكه جنوب غربي الصين، وعندما أخبره المعلم أن ابنه لم ينجز فروضه المدرسية للمرة الثانية، قرر أن يعاقبه على الملأ، معتقداً أن إذلاله بشكل علني يمكن أن يحمله على الاجتهاد في المدرسة وتلافي أي تقصير.

وتم تحرير الطفل بعد عدة ساعات بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لكن من غير المعروف إن كانت هذه المرة الأولى التي يُعاقب فيها بهذه الطريقة، لكن في هذه المرة قام أحد الجيران بتصوير ما يحدث، ونشر صورة للطفل وهو مصلوب على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب والد الصبي الذي أكد أنه سيقاضي ناشر الصورة.

ومن غير المعروف أيضاً إن كانت الشرطة قد تدخلت في القضية، لكن العديد من مستخدمي مواقع التواصل طالبوا بالقبض على والد الطفل ومعاقبته، في حين اعتبر آخرون أن من حقه معاقبة ابنه على النحو الذي يشاء، طالما لم يسبب له أي أذى.

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