أردوغان يشبه إلغاء ألمانيا لتجمعات أتراك بإجراءات الحقبة النازية !

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الأحد إن إلغاء ألمانيا لتجمعات سياسية لأتراك مقيمين فيها كان من المقرر أن يلقي مسؤولون أتراك كلمات فيها “لا يختلف عن تصرفات الحقبة النازية”.

وألغت السلطات الألمانية تصاريح تجمعين في مدينتين ألمانيتين الأسبوع الماضي كانا في إطار حملة حكومية تركية لكسب تأييد الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا لتعديلات تطرح في استفتاء في أبريل نيسان وتقضي بمنح اردوغان سلطات جديدة واسعة النطاق.

وقال اردوغان أمام حشد في اسطنبول “يا ألمانيا لا صلة لك من قريب ولا من بعيد بالديمقراطية ويجب أن تعلمي أن التصرفات الحالية لا تختلف عن تصرفات الحقبة النازية. وعندما نقول ذلك ينزعجون. لماذا تنزعجون؟”. (REUTERS)

عكس السير