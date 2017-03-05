أرسنال يتفق مع أليغري لقيادة الفريق خلفاً لفينغر

اقترب مسؤولو نادي أرسنال الإنكليزي من إنهاء الاتفاق مع ماكسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي لقيادة الجانرز خلفا لأرسين فينغر.

ويعاني فينغر مع أرسنال حيث اقترب من الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من بايرن ميونيخ الألماني 5-1 في ذهاب دور الـ16 كما انه ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي حيث يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة بفارق 13 نقطة عن تشيلسي المتصدر وسط مطالبات جماهير الجانرز برحيل المدرب المخضرم.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية إن أليغري وافق على مفاوضات أرسنال لقيادة الفريق خلفا لأرسين فينغر بداية من الموسم المقبل مضيفة أن مفاوضات أرسنال مع أليغري، بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، ولكنها أصبحت أكثر جدية الآن، حيث يرى أرسنال أن أليغري بات الرجل المناسب لقيادة الفريق حال رحيل أرسين فينغر.

ويمتد عقد ماكسيمليانو أليغري مع يوفنتوس حتى صيف 2018 ولا يتضمن أي شروط جزائية، وهو ما يعني أن رحيله عن يوفنتوس يجب أن يتم بالتراضي بين الطرفين.

وكشفت الصحيفة أن أليغري طلب من مسؤولي أرسنال التعاقد مع عدة لاعبين، أبرزهم نجم وسط لاتسيو الإيطالي سيرجي ميلينكوفيتش “سافيتش” والذي كان يرغب في ضمه لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي.

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