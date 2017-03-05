ألمانيا : برنامج توجيه مهني لمساعدة اللاجئين

قال موقع إذاعة ألمانيا الحكومية (Deutschlandfunk)، إنه تم إطلاق مبادرة لمساعدة اللاجئين ليصبحوا أرباب عمل في برلين.

وأضاف الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة “سنغا – ألمانيا” هدفها ربط اللاجئين الجدد مع السكان المحليين لخلق الفرص لهم للمشاركة والعمل مع المبادرة على إنشاء مشاريع ونشاطات جماعية.

وأشار الموقع إلى أن مبادرة سينغا تعرض منصة للتعليم على الإنترنت باللغة العربية وفيها العديد من الاختصاصات ابتداءا من السياحة العلاجية إلى التجارة الإلكترونية والحرف اليدوية السورية.

وذكر أن مبادرة سينغا لها عدة أنشطة اجتماعية ومقهى لغوي، إلا أن أكبر اهتماماتها ينصب في التوجيه المهني للقادمين الجدد.

وقالت سيما غاتيا إحدى مؤسسات هذه المبادرة: “لقد رأينا أنه من الضروري القيام بذلك لأن العديد من الوافدين الجدد في برلين لديهم اهتمام كبير في إقامة هذه المبادرة، فمن جهة هم متحمسون لها ولديهم أفكار رائعة ومن جهة أخرى لدى البعض منهم صعوبات في إيجاد عمل يناسب المهارات التي جلبوها من بلادهم”.

وأضاف الموقع أن إدماج اللاجئين في سوق العمل هو واحد من أكبر المهام التي تواجه ألمانيا بعد تدفق مئات الآلاف من اللاجئين.

كما لاحظت وزارة الاقتصاد وبنك التنمية الألماني والغرف التجارية أن العديد من اللاجئين متحمسون في البدء في مشاريعهم الخاصة وهو ليس بالأمر السهل، وذلك بسبب البيروقراطية والعقبات القانونية والمشاكل التمويلية.

مبادرة سينغا على الإنترنت باللغة العربية : singa-deutschland.com/ar

عكس السير