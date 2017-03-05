ألمانيا : حكم يقضي بدفع ألماني ألف يورو لسوري قام بكسر أنفه !

حكم على رجل ألماني، يوم الجمعة (3/3)، بدفع غرامة مالية لسوري بعد أن تسبب بكسر أنفه في مدينة إلميناو وسط #ألمانيا .

ووفق المعلومات التي أوردتها صحيفة تورينغر ألغماينه المحلية، وترجمها عكس السير، فإن الحادثة وقعت في شهر تشرين الأول من عام 2015، وبدأت بمشادة كلامية بين رجل ألماني مجموعة من الطلاب السوريين كانوا يقفون أمام مدخل أحد النوادي الليلية.

وذكرت الصحيفة أن سبب الحادثة هو تلفظ الرجل الألماني بشتائم على اللاجئين مما دفع الطلبة السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة من العمر إلى الرد عليه، الأمر الذي تطور إلى شجار انتهى بكسر أنف أحد الطلاب ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه عندما وصلت الشرطة لمكان الحادثة، لاذ الجاني الألماني بالفرار، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه لاحقاً، والكشف عن أنه ألماني يبلغ من العمر (44 عاماً).

وخلال المحاكمة، قال المتهم الألماني، إن مجموعة أشخاص (4-5)، هاجمته وضربته وأنه كان يحاول التصدي لهم ووقع على الأرض وتعرض للركل من أحدهم، مؤكداً أنه لم يشتم الأجانب، فلديه الكثير من الأصدقاء منهم.

وقضت المحكمة بدفع الألماني غرامة مقدارها 1000 يورو للشاب السوري الذي أعرف عن خوفه من تعرضه لهجوم آخر من قبل الألماني، إلا أن القاضي رد عليه بالقول: “إن حصل ذلك فإنه لن يكون مجرد غباء فقط .. بل سيكون غاية في الغباء”.

عكس السير