ألمانيا : نصف اللاجئين في ولاية بايرن يبقون في المدن الصغيرة على عكس المتوقع

قالت شبكة “بايرشه روند فونك” الألمانية، إن مخاوف الساسة الألمان بانتقال اللاجئين الحاصلين على إقامات إلى المدن الكبيرة هي مخاوف كبيرة، لكن الواقع يظهر أن العديد منهم يبقى في المدن الصغيرة في ولاية بايرن جنوبي #ألمانيا .

ونقلت الشبكة عن “اوفا براندل” العضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا قوله، إن نصف اللاجئين يبقون في المدن الصغيرة ويعود ذلك إلى توفير الولاية لهم التسهيلات في الانضمام إلى الأندية الرياضية واللقاء مع السكان المحليين وتقديم رعاية أفضل في السكن.

وأضاف براندل، بحسب ما ترجم عكس السير: “نحن نتوقع أن 65 إلى 68 في المئة سيبقون في المجتمعات الصغيرة حيث تتوفر الرعاية لهم، إن العديد من المهاجرين يرون أنه من الأسهل الحصول على موطئ قدم في المجتمعات الصغيرة ولهذا يبقون”.

وختمت الشبكة بالقول إن المجتمعات الصغيرة تواجه العديد من التحديات مثل دورات تعلم اللغة الألمانية ورعاية الأطفال والإسكان.

عكس السير