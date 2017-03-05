ألمانيا : وكالة التوظيف ترفض 27 ألف طلب عمل قدمها أجانب

رفضت وكالة التوظيف الاتحادية الألمانية (BA) في العام الماضي طلبات 27 ألف أجنبي تقدموا للحصول على وظائف، لأن الأعمال التي كانت معروضة على هؤلاء الأجانب يوجد داخل ألمانيا من يمكنه شغلها، أو لأن أجور الوظائف كانت متدنية.

وجاءت هذه المعلومة في رد للحكومة الألمانية على استفسار من قبل الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بالبرلمان الألماني (بوندستاغ).

وذكرت صحيفة “راينشه بوست” أنه وفقا لمبدأ “الأولوية” رفضت في عام 2016 طلبات للعمل، تقدم بها مواطنون غير ألمان وغير أوروبيين، تبلغ أكثر من ضعف ما تم رفضه قبل عامين.

وأوضحت وكالة التوظيف الاتحادية أن أعداد الطلبات المقدمة للوظائف (من قبل أجانب وغير أوروبيين) قد ارتفعت بشكل هائل منذ عام 2014.

يذكر أن مبدأ أو اختبار “الأولوية” ينص على أنه في حالة وجود فرصة عمل، فإن الأولوية تكون للمواطنين الألمان ثم مواطني الاتحاد الأوروبي. (AFP-KNA-DW)

عكس السير