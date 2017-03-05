إنقاذ سائح روسي أمضى يوماً كاملاً في البحر

أكد فلاديمر سوسنوف، رئيس القسم القنصلي في السفارة الروسية في #تايلاند، أن السلطات التايلاندية تمكنت من إنقاذ سائح روسي تاه في البحر مدة يوم كامل قبالة إحدى الجزر التايلاندية.

ووفقا للمسؤول فقد “بدأت الحادثة، يوم الخميس عندما خرج، دميتري سوموف، البالغ من العمر 49 عاما مع ثلاثة من أصدقائه الروس للسباحة والغطس قبالة جزيرة فوكيت في تايلاند، وفجأة جذبتهم التيارات البحرية القوية ليتوهوا في المياه قبالة الجزيرة، وتمكن أصدقاء دميتري من السباحة حتى الشاطئ فيما بقي مصير الرجل الرابع مجهولا”.

وقال المسؤول بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية: “لقد تمكنت فرق الإنقاذ التايلاندية يوم الجمعة من العثور على الرجل، متشبثا بإحدى العوامات البحرية التي توضع عادة لإرشاد الغواصين بعد أن أمضى يوما كاملا في المياه”.

وأضاف: “باسمي وباسم السفارة الروسية، أود أن أعرب عن امتناني العميق لكل من شارك في عمليات الإنقاذ، عادة عندما يختفي أحد في البحر فإن السلطات تبدأ بالبحث عنه بعد 12 ساعة، ولكن هذه المرة بدأت هيئات الإنقاذ بالبحث عن المواطن الروسي فور سماعها بالحادثة”.

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