ابتكار واق ذكري بمواصفات ” خارقة “

يعمل العلماء على تطوير واقٍ ذكري إلكتروني، يراقب أداء عملية الجماع في غرفة النوم، ويكشف عن الأمراض الجنسية.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، سيعمل الواقي الذكري الإلكتروني، الذي أطلق عليه اسم “آي كون”، على مراقبة حرق #السعرات_الحرارية، ومدة الجماع وعدد الحركات ومن ثم يرسل المعلومات إلى هاتفك بالبلوتوث.

وطبقًا للصحيفة، يستخدم “آي كون” الرقاقات المجهرية وأجهزة الاستشعار لرصد سرعة الحركة، وعدد الوضعيات المستخدمة، ومن ثم يقارن أداءك بأشخاص آخرين من جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن الاسم لا يعتبر هذا الجهاز واقيًا ذكريًا، بل حلقة توضع على قاعدة الواقي الذكري، إلا أنه يمكنك استخدامها مرارًا وتكرارًا.

وقال صانعو هذا الجهاز وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز : إنه “مريح للغاية ومقاوم للماء وخفيف الوزن، وستنسى وجوده لضمان أقصى قدر من المتعة وراحة البال”.

و قالت شركة نوتينغمشير للواقي الذكري: إن “ المشروع أضاف تعريفًا جديدًا لمصطلح التكنولوجيا القابلة للارتداء، وإن ما يقرب من100 ألف شخص قد طلبوا المنتج الذي يبلغ سعره 60 دولارًا مسبقاً ”.

بينما قال آدم ليفرسون، كبير المهندسين بمشروع آي كون: “ابتكرنا أول حلقة واقٍ ذكري إلكترونية في العالم، لقياس كل جوانب الأداء في غرفة النوم، ويسعدني أن أعلن أنها ستحتوي على مؤشرات داخلية لتنبيه المستخدمين من وجود أمراض جنسية”.

إلى ذلك، يمكن شحن الجهاز باستخدام منفذ الـUSB الصغير، وتوصيله إلى جهاز الكمبيوتر أو التيار الكهربائي.

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