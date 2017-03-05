الإعلام الروسي يقول إن ” داعش ” يهدد بتفجير سد الفرات كسلاح أخير ! ( فيديو )

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المفروض ان يتركز جهد التحرير على مدينة الطبقة وسد الطبقة قبل الرقة ودير الزور قبل أن يقدم الدعاش المجرمين بتفجيره واغراق حوض الفرات بما فيه ومن فيه فهم لا يخافون الله ولا يتقونه ببشر ولا حيوان ولا زرع ولا حجر ، الله يسترنا .