البرازيل تقضي على آمال الأرجنتين في بلوغ مونديال الناشئين

خرج #المنتخب_الأرجنتيني من صراع التأهل إلى بطولة كأس العالم 2017 للناشئين (تحت 17 عاماً)، والمقرر إقامتها في الهند هذا العام، بعدما ودع الفريق بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية للناشئين من الدور الأول.

وخرج المنتخب الأرجنتيني من الدور الأول بعد خسارته 0-2 أمام نظيره البرازيلي، أمس السبت، في الجولة الرابعة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة المقامة حالياً في تشيلي.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني فعاليات الدور الأول في المركز الرابع بالمجموعة خلف منتخبات البرازيل وباراغواي وفنزويلا، إذ حصد الفريق ثلاث نقاط فقط من مبارياته الأربع بالمجموعة والتي حقق فيها انتصاراً واحداً ومني بثلاث هزائم.

وتأهلت منتخبات تشيلي وكولومبيا والإكوادور والبرازيل وباراغواي وفنزويلا للمرحلة الثانية من البطولة، والتي تقام بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الستة ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في النهاية إلى بطولة كأس العالم للناشئين، والتي تستضيفها الهند من 6 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويضاعف هذا الخروج المبكر للمنتخب الأرجنتيني في البطولة القارية للشباب من المحنة التي تعانيها الكرة الأرجنتينية حالياً، ومنها تأخر استئناف فعاليات الدوري المحلي بسبب إضراب اللاعبين لعدم حصولهم على المستحقات المتأخرة لهم لدى الأندية.

وكان المنتخب الأرجنتيني للشباب حجز مكانه بصعوبة مؤخراً في مونديال الشباب (تحت 20 عاماً) المقرر في كوريا الجنوبية منتصف هذا العام. ( DPA )

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