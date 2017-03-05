التصريح الأول للطيار الساقط في تركيا .. و مسؤول تركي يقول إن من المبكر الحديث عن تسليمه

نائب رئيس الوزراء التركي : من المبكر الآن الحديث عن تسليم ” الطيار السوري ” الذي سقط في تركيا

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانيكلي، إنه من المبكر الآن الحديث عن تسليم قائد المقاتلة السورية التي سقطت أمس السبت، إلى بلاده.

وأضاف جانكلي في تصريح صحفي بولاية هطاي التركية، اليوم الأحد، أن “حالة قائد الطائرة الصحية مستقرة ولا خطر على حياته ولا يزال يخضع للعلاج، والحكومة التركية ستتخذ القرار المناسب بعد الكشف عن ملابسات الحادث”.

ويواصل قسم الجراحة الدماغية في مستشفى هطاي الحكومي، تقديم العلاج اللازم لقائد المقاتلة السورية.

وعلمت الأناضول أن قائد الطائرة يحمل رتبة عقيد ويدعى “محمد صوفان” (56 عامًا)، وأنه يعاني من كسر في العمود الفقري وجروح في الساقين والوجه.

وفي إفادته للجهات المختصة، قال صوفان إنه أقلع بطائرته من محافظة اللاذقية لقصف مواقع في محافظة إدلب، لكن طائرته أصيبت في تلك الأثناء لتسقط في الأراضي التركية.

ومشى الطيار نحو 500 متر في منطقة الأحراش بعد قفزه من المظلة. (ANADOLU)

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