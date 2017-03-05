الصور الأولى للطيار النظامي الذي سقطت طائرته الحربية في تركيا

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للطيار النظامي الذي سقطت طائرته الحربية في تركيا بعد قصفه للمدنيين في سوريا.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الطيار هو “العقيد محمد صوفان”، لافتة إلى أنه يعاني من حالة وهن شديدة.

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