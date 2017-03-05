انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للطيار النظامي الذي سقطت طائرته الحربية في تركيا بعد قصفه للمدنيين في سوريا.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن الطيار هو “العقيد محمد صوفان”، لافتة إلى أنه يعاني من حالة وهن شديدة.
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عكس السير
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لازم يتخوزق مو ياخدو على المشفى ابن الحرام
الله لا يقيمك و لا يرجعك الا على فؤي تابوت لك تفوو عليك و على طائفتك القذرة
صوفان كنية سنية خخخخ
وجهه ينطق بالاجرام واللؤم والحقد والحقارة
بس بدي اعرف كم غارة قصف على المدنيين وكم شهيد برقبته وبعدين حاكموه
الأفضل له ان يبقى في تركيا.. اذا عاد لسوريا و سقط بايدي نظام الفَسَدْ من الابن للولد سوف يبيدوه عن وجه الأرض هو وعائلته بتهم اوهان روح الامة و العمالة لإسرائيل.