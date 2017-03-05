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الصور الأولى للطيار النظامي الذي سقطت طائرته الحربية في تركيا

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, حوادث 6 تعليقات

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للطيار النظامي الذي سقطت طائرته الحربية في تركيا بعد قصفه للمدنيين في سوريا.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الطيار هو “العقيد محمد صوفان”، لافتة إلى أنه يعاني من حالة وهن شديدة.

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عكس السير

6 تعليقات

  1. عمر
    مارس 5, 2017 , 12:04 م في 12:04 م

    لازم يتخوزق مو ياخدو على المشفى ابن الحرام

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  2. نوري المتشرد
    مارس 5, 2017 , 12:07 م في 12:07 م

    الله لا يقيمك و لا يرجعك الا على فؤي تابوت لك تفوو عليك و على طائفتك القذرة

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  3. سيماهم في وجوههم
    مارس 5, 2017 , 12:16 م في 12:16 م

    وجهه ينطق بالاجرام واللؤم والحقد والحقارة

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  4. عبودي
    مارس 5, 2017 , 12:41 م في 12:41 م

    بس بدي اعرف كم غارة قصف على المدنيين وكم شهيد برقبته وبعدين حاكموه

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  5. لاجئاني
    مارس 5, 2017 , 12:48 م في 12:48 م

    الأفضل له ان يبقى في تركيا.. اذا عاد لسوريا و سقط بايدي نظام الفَسَدْ من الابن للولد سوف يبيدوه عن وجه الأرض هو وعائلته بتهم اوهان روح الامة و العمالة لإسرائيل.

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