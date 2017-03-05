انتشر المقطع على نحو واسع عبر مواقع التواصل .. تركيا : ” البلدية ” تصادر عربة شاب سوري و مواطنون يتعاطفون و ينددون ( فيديو )

انتشر على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت، مقطع مصور يظهر مصادرة السلطات التركية عربة جمع لسوري وسط محاولات يائسة منه لمنعهم.

ويظهر المقطع عدداً من عناصر البلدية، وهم يصادرون عربة تستخدم في جمع المخلفات البلاستيكية والمعدنية، فيما يحاول صاحبها السوري ثنيهم عن ذلك، وسط استهجان عدد من المواطنين الأتراك.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير في وسائل إعلام تركية، فإن الحادثة وقعت في مدينة مرسين (أكدنيز – شارع الاستقلال)، وأن السوري يدعى “حيدر حماد”، ويبلغ من العمر 20 عاماً.

وبعد فشله بإنقاذ عربته، ندد مواطنون أتراك بما فعله عناصر البلدية بالشاب، ودخلوا بمشادة كلامية معهم.

وقال عدد من المواطنين للعناصر إن عليكم ملاحقة السارقين والمجرمين، لا أن تأخذوا عربة هي مصدر رزق لهذا الشخص.

ويعمل العديد من السوريين (الكثير منهم أطفال) في جمع المخلفات البلاستيكية والمعدنية، باستخدام عربات مشابهة للظاهرة في الفيديو، ويختلف تعامل السلطات التركية معهم من حين لآخر ومن مدينة لأخرى، فتارة تتغاضى عنهم، وتارة تصادر عرباتهم وتمنعهم من العمل.

عكس السير