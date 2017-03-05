بالفيديو .. تصد مذهل من حارس مرمى مغمور في إنكلترا

شهد اللقاء الذي جمع فريقي كونسيتا وساوت شيلدز في نصف نهائي كأس مقاطعة “دورهام” الإنكليزية، لقطة مذهلة، كان بطلها الحارس بيتر دجيفريس.

وتصدّى حارس فريق كونسيتا، دجيفريس، لتسديدة مهاجم ساوت شيلدز، بطريقة مبهرة، حيث ارتمى على كرة كانت في طريقها لتسكن شباكه، ليمسك بها بيده اليمنى، ويستدير 180 درجة، ليبعدها عن مرماه، أمام ذهول الجماهير التي كانت تتابع المباراة من المدرجات.

على الرغم من تألق دجيفريس، فقد تجرَّع فريقه كونسيتا مرارة الهزيمة، بنتيجة (1-3) أمام وساوت شيلدز.

يذكر أن نادي كونسيتا، ينشط في دوري الدرجة الإنكليزية التاسعة لكرة القدم.

عكس السير