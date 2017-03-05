بالفيديو .. تقنية جديدة تجعلك تتحكم في هاتفك دون لمسه

كشفت شركة ” Elliptic ” عن تقنية جديدة تعتمد على استخدام الموجات فوق الصوتية، تسمح للمستخدم أن يتحكم في هاتفه دون لمسه بسهولة.

وتعتمد التقنية الجديدة على إصدار الهاتف موجات فوق صوتية لا يسمعها الإنسان، عبر سماعات الهاتف الخارجية، تقوم بالارتطام بالمستخدم لتحديد موقع وسرعة حركته بالنسبة للهاتف، ومن ثم ترتد ليلتقطها ميكروفون الهاتف.

ومن المزايا التي تقدمها التقنية الجديدة على سبيل المثال ، ايقاف الهاتف صوت رنين مكالمة هاتفية في حال بدأ المستخدم في الاقتراب منه عند رنينه كما يقوم بإظهار منصة التحكم في الموسيقى بمجرد أن يهم المستخدم في الاقتراب من هاتفه لخفض او رفع الصوت.

وقالت ليلى دينيلسون، المديرة التنفيذية في شركة Elliptic بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز ، إن التقنية الجديدة لا تزال تطبيقاتها محدودة إلا أنها تعمل بجد لتوسيع نطاق تطبيقها لتسهل استخدام الهواتف الذكية في المستقبل القريب.

يذكر أن شركة “شاومي” قد استعانت بتقنية Elliptic في تقديم هاتفها Mi Mix العام الماضي لكي تتمكن من التخلص من سماعة المكالمات واستبدالها بتقنية Piezoelectric sensor والتي تعتمد على تمرير صوت المتحدث عبر المكالمة خلال الإطار المعدني للهاتف والذي يقوم بدوره بتوصيل الصوت فيستمع إليه المستخدم بوضوح.

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