بالفيديو .. حيلة فاشلة للتهرب من فاتورة مطعم إيطالي

حاولت زبونة التملص من فاتورة وجبتها في مطعم، وعندما فشلت لجأت إلى حيلة مقززة لتجنب دفع ثمن الوجبة.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع “مشابل” الأميركي ، فقد انتزعت امرأة بعضا من شعرها ووضعته في صحنها وراحت بعد ذلك تحتج على الخدمة السيئة في المطعم، ولكن بعد أن التهمت نصف الموجود في الصحن.

ووقعت الحادثة في مطعم إيطالي بمدينة بريزبن الأسترالية، ونشر أصحاب المطعم على صفحته على إنستغرام فيديو يوثق الحادثة وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ويقول أصحاب المطعم إنهم رفضوا طلب الزبونة حذف الطعام الذي تناولته من الفاتورة، بعدما وثقت كاميرا المراقبة عمل الزبونة.

وعندها هددت الزبونة بكتابة شكوى حول المطعم في موقع ” تريب أدفيزر” الشهير، وفعلا نفذت تهديدها بنشر الشكوى، وحاول أصحاب المطعم التواصل مع الموقع من أجل حذف الشكوى دون جدوى.

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