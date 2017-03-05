بالفيديو .. شاب أمريكي ينفق 50 ألف دولار على عمليات التجميل ليتحول إلى ” كائن فضائي “

يرغب البعض في التشبه بنجومهم المفضلين في عام الفن و #الرياضة، لكن شاباً أمريكياً تجاوز كل التوقعات، عندما أنفق أكثر من 50 ألف دولار حتى الآن على عمليات التجميل، ليتحول إلى مخلوق فضائي.

وبدأ فيني أوه (22 عاماً) من لوس أنجلوس بولاية #كاليفورنيا مشروعه قبل نحو 5 سنوات، عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وخضع حتى الآن إلى 110 عمليات تجميل، حيث أجرى جراحات لحشو الشفتين والخدين وعظام الجبين والعديد من العمليات الأخرى.

لكن الجراحات الأكثر تطرفاً لم يحن موعدها بعد، حيث يخطط فيني لإنفاق 160 ألف دولار لإزالة أعضائه التناسلية وحلمات ثدييه وسرته وإعادة ترتيب جبينه وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وذلك ليتحول إلى كائن بلا جنس.

ويقول فيني إنه نشأ منبوذاً، ويرغب بأن يجري عملية التحول إلى كائن فضائي بدون جنس محدد، ليبين أن اختلاف دور الجنسين في المجتمع لا أهمية له، ويرغب بأن يتوقف الناس عن تصنيف الآخرين حسب شكلهم وجنسهم.

ويضيف فيني الذي يعمل كفنان مكياج إن ردود أفعال الناس تجاهه تتباين بشكل كبير، ففي الوقت الذي يشعر البعض أن مظهره يبدو غريباً بعض الشيء، يواجهه آخرون بالشتائم ورمي الأشياء تجاهه، في حين يعتقد فريق ثالث أنه مختلف ويشكل مصدر إلهام بالنسبة لهم.

عكس السير