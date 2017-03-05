بعد أن بلغت 81 عاماً .. يابانية تصمم أول تطبيق ذكي لها

غيرت سيدة يابانية الفكرة السائدة عن أن المسنين لايهتمون باستخدام التكنولوجيا ولا يمتلكون المهارة الكافية للتعامل معها، إذ نجحت في تصميم تطبيق لهواتف #آيفون.

وأطلقت ماساكو واكاميا (81 عامًا) أول تطبيق ذكي من تصميمها بعد أن استخدمت الحاسوب لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا عندما كانت تبلغ من العمر 60 عاما وبعد أن عملت لدى أحد البنوك الرائدة في بلادها على مدار 43 سنة ، وفقا لما ذكرت وكالة سبونتيك الروسية .

وأطلقت واكاميا هاتفها المدعوم من نظام تشغيل IOS، خلال فعاليات الاحتفال بعيد ياباني قديم يسمى بـ “يوم الفتيات”، ويقدم التطبيق أفضل طرق عرض الدميات المستخدمة في المهرجان، وأطلقت عليه اسم “Hindan”، وهو يتكون من مقطعين أحدهما Hina وتعني باليابانية “دمية”، والمقطعDan والذي يعني “صف”.

وقدمت السيدة المسنة تطبيقها في هيئة لعبة تتطلب من المستخدم أن يضع 12 دمية في موضعهم الصحيح في شاشة مقسمة إلى أربعة صفوف، وتنتهي اللعبة بمجرد نجاح اللاعب في المهمة، بحسبما ذكر موقع TheNextWeb المعني بأخبار التكنولوجيا

وبالإضافة إلى التطبيق، تمتلك واكاميا مدونة على الإنترنت ناطقة باللغتين الإنجليزية واليابانية، وتشارك من خلالها مقاطع فيديو لرحلات ومقاطع تعليمية، ولمن يقدمون أعمال فنية.

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