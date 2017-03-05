بعد أن زارت 196 بلداً .. أميركية تعد قائمة بأفضل 10 دول في العالم

سافرت الأميركية كساندرا دي بيكول ، دولاً عديدة حول العالم في وقتٍ قياسي وهو 18 شهراً و26 يوماً ، وأعدَّت قائمة بالبلاد التي أحبتها.

كساندرا التي تبلغ من العمر 27 عاماً، زارت 196 بلداً بهدف “تعزيز السلام العالمي بفضل السياحة المستدامة” وفق ما ذكرت هافينغتون بوست بنسختها العربية، وصنفت الدول العشر المفضلة لديها، وجاءت #تونس في المرتبة السابعة بين بيرو التي جاءت في المركز السادس، وسلطنة عمان التي احتلت المرتبة الثامنة.

وطبقاً للمسافرة الشابة، فإن تونس المكان المثالي لعيش تجربة ثقافة شمال إفريقيا، مع الشعور بأنك في الشرق الأوسط مع تاريخٍ أثري واسعٍ.

ومن بين الأماكن التي فُتنت بها هناك، سيدي بوسعيد، الذي أعربت عن مدى إعجابها به، إذ قالت “يوجد في سيدي بوسعيد مطعم هو مكاني المفضل، نظراً لتقديمه عصير الفواكه الطازجة، وعندما يحين غروب الشمس، يمتلئ المكان بالسكان المحليين، وهو الشيء الذي راقني”.

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