بورصات الخليج تتراجع الأسبوع الماضي بفعل النفط

هبطت أسواق الأسهم الخليجية بنحو جماعي في تداولات الأسبوع الماضي, مدفوعة بخسائر النفط في البورصات العالمية، فيما صعدت بورصتا مصر والأردن بفعل الأسهم القيادية.

وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أصول” المصرية للوساطة في الأوراق المالية: “كان هناك نبرة تشاؤم في تداولات الأسبوع الماضي، نالت من أداء المؤشرات الخليجية لا سيما مع غياب المحفزات وهبوط النفط.”

ووفق حسابات أجرتها “الأناضول”، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.2%، إلى 55.9 دولاراً للبرميل مقابل 55.99 دولاراً للبرميل.

فيما هبطت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.2% لتغلق عند 53.33 دولاراً للبرميل مقابل 53.99 دولاراً للبرميل.

وأضاف سعيد، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: “على العكس كان هناك صعود في بورصة مصر مع إعلان مقترح وزارة المالية بخفض سعر ضريبة الدمغة في العام الأول من تطبيقها”.

وصعد مؤشر بورصة مصر الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.57% إلى 12310.5 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 2.8 مليار جنيه (173.9 مليون دولار) وسط عمليات شرائية للمصريين والعرب بلغ صافيها نحو 177.9 مليون جنيه (11.05 مليون دولار) و44.7 مليون جنيه (2.8 مليون دولار) على التوالي.

وأغلقت بورصة الأردن أيضاً على ارتفاع بنسبة 0.78% ليغلق مؤشرها الرئيسي عند 2215.32 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والصناعي.

في المقابل، جاءت بورصة قطر في صدارة الخاسرين مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 1.9% إلى 10721.15 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 11.61 مليار ريال (3.2 مليار دولار) بفعل هبوط أسهم 27 سهماً يتصدرها “السلام” بانخفاض قدره 7.8%.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.8% إلى 4596.39 نقطة مع هبوط أسهم مثل “أبوظبي التجاري” بنسبة 6.67% و”اتصالات” بنسبة 6.13% و”بنك أبوظبي الوطني” بنسبة 1.9% و”الدار العقارية” بنسبة 1.64%.

فيما تراجع مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.71% إلى 3583.66 نقطة مع هبوط أسهم البنوك يتصدرها “دبي الإسلامي” بنسبة 9.8% وأسهم الاستثمار يتصدرها “سوق دبي المالي” بنسبة 3.5%.

وهبطت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، ونزل مؤشرها السعري بنسبة 0.63% إلى 6767.04 نقطة، وانخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.61% إلى 424.54 نقطة، فيما تراجع مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، بنحو 0.12% إلى970.49 نقطة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.59% إلى 5815.06 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الصناعي والخدمي بنسبة 0.85% و0.16% على الترتيب.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.58% إلى 1341.54 نقطة مع هبوط أسهم قطاع البنوك بنسبة 1.6% والخدمات بنسبة 1.59% والفنادق بنسبة 0.53%.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في ذيل القائمة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.42% إلى 7046.17 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 6.63 مليار ريال (1.8 مليار دولار) مع نزول مؤشرات 10 قطاعات من بينها البنوك والمواد الأساسية بتراجع قدره 1.25% و0.26% على التوالي.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الأردن: بنسبة 0.57% إلى 2215.32 نقطة.

مصر: بنسبة 0.57% إلى 12310.49 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

قطر: بنسبة 1.9% إلى 10721.15 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.8% إلى 4596.39 نقطة.

دبي: بنسبة 1.71% إلى 3583.66 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.63% إلى 6767.04 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.59% إلى 5815.06 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.58% إلى 1341.54 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.72% إلى 7016.66 نقطة. (ANADOLU)

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