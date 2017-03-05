ترامب يعلن فصل النجم شوارزنيغر من برنامج تلفزيون الواقع

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أن النجم آرنولد شوارزنيغر فصل من برنامج تلفزيون الواقع “سليبرتي أبرينتس” بسبب ضعف معدلات المشاهدة.

ولفت ترامب الى ان ” شوارزنيغر لم يترك ذا أبرينتس طوعاً، فقد فُصل لضعف معدلات المشاهدة ليس من جانبي.. نهاية محزنة لبرنامج عظيم”.

وكان أعلن شوارزنيغر انه سيترك البرنامج الذي تبثه محطة “إن.بي.سي”، بعد ان ألقى باللوم في انخفاض معدلات مشاهدة البرنامج على استمرار ارتباطه بترامب كمنتج تنفيذي، معلنا أنه سيترك البرنامج بسبب تدخلات ترامب وفق ما نقلت شبكة النشرة اللبنانية ، وكان شوارزينيغر حل محل ترامب في تقديم البرنامج العام الماضي، بعدما انتخب الأخير رئيسا للولايات المتحدة.

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