ترامب يوقع أمراً تنفيذياً جديداً بشأن الهجرة و اللاجئين

أفاد موقع بوليتيكو الاخباري الأمريكي السبت أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع الاثنين أمرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة بعدما علق القضاء الفدرالي امرا تنفيذيا أول اصدره بهذا الاطار وأثار جدلا واسعا وفوضى عارمة في المطارات.

ونقل بوليتيكو عن مسؤولين كبار في ادارة ترامب ان الرئيس سيوقع الامر التنفيذي في مقر وزارة الأمن الداخلي، مشيرا إلى انه لم يتسن في الحال معرفة التعديلات التي سيدخلها ترامب على مرسومه الجديد.

وتعرض المرسوم الاول الذي اصدره ترامب في 27 كانون الثاني/ يناير وامر بموجبه باغلاق الحدود امام اللاجئين السوريين الى اجل غير مسمى، واللاجئين من العالم اجمع لاربعة اشهر، ومواطني سبع دولة مسلمة لثلاثة اشهر الى نكستين قضائيتين. ففي الثالث من شباط/ فبراير علق قاض فدرالي في سياتل تنفيذه وفي التاسع منه ابقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو على هذا التعليق.

وأدى هذا المرسوم إلى فوضى عارمة في المطارات واثار انتقادات واسعة في الولايات المتحدة والعالم. (AFP)

عكس السير