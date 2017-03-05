تركيا : العثور على قائد طائرة النظام الحربية التي سقطت في هاتاي و نقله إلى المشفى

عثرت السلطات التركية، فجر اليوم الأحد، على قائد المقاتلة التابعة للنظام الذي قفز منها قبيل تحطمها، أمس، بريف قضاء أنطاكيا في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية أن فرق الشرطة والدرك التركية أجرت عمليات بحث للعثور على الطيار استنادًا إلى شهود عيان قالوا إنه قفز بالمظلة قبيل تحطم المقاتلة.

وبدأت الفرق بعمليات البحث على خلفية العثور على مظلة الطيار في منطقة “أيوان ديراسي” التابعة لحي “فاتيكلي” في قضاء “ألتن أوزو” القريبة من الحدود السورية.

وعقب 9 ساعات من البحث المتواصل في المنطقة، تمكنت الفرق التركية من العثور على الطيار منهكًا على بعد حوالي 500 مترًا عن موقع مظلته.

وأوضحت المصادر أن الفرق نقلت الطيار السوري إلى مبنى قيادة الدرك بقضاء “ألتن غوز”، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل حول معلوماته الشخصية.

وعقب إجراء الاسعافات الأولية، جرى نقل الطيار إلى مستشفى هطاي الحكومي للقيام بالاجراءات العلاجية اللازمة.

كما أكّدت المصادر أن الطائرة كان تُقلّ على متنها قائدًا واحدًا فقط، وأن الفرق أنهت عمليات البحث والإنقاذ في مكان سقوطها. (ANADOLU)

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