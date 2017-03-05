تركيا : مجهولون يطعنون سورياً 16 مرة و يلوذون بالفرار ! ( فيديو )

تعرض شاب سوري لعدة طعنات من قبل مجهولين، في مدينة قونيا التركية، نقل على إثرها إلى المشفى.

صحيفة صباح التركية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب تعرض، يوم السبت (25/2) للطعن 16 مرة، على يد أشخاص مجهولين.

ووقعت الحادثة في منطقة مرام (محلة شكران – شارع سرتشالي)، حيث اقتربت سيارتان من السوري نور الدين طه (21 عاماً) وهو يمشي في الشارع، ونزل منهما ثمانية أشخاص انهالوا عليه بالضرب.

وحاول السوري الهرب، ودخل إلى مطعم سوري كان على وشك الإغلاق، إلا أن الجناة تمكنوا من الإمساك به وقاموا بطعنه في صدره وساقه، ثم لاذوا بالفرار.

وقام عمال المطعن بإبلاغ الشرطة على الفور، وأسعف الشاب إلى المشفى.

وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة، وما زالت تبحث عن المتورطين.

عكس السير